Блок-шот и результативная атака Брауна – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за воскресенье, 13 мая.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.
В их число вошли моменты с участием Джейсона Тейтума, Кевила Лава, Эла Хорфорда, Джейлена Брауна и Джордана Кларксона.
Напомним, в единственном матче минувшего игрового дня Бостон разгромил Кливленд в первом матче серии.
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