Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за воскресенье, 13 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли моменты с участием Джейсона Тейтума, Кевила Лава, Эла Хорфорда, Джейлена Брауна и Джордана Кларксона.

Напомним, в единственном матче минувшего игрового дня Бостон разгромил Кливленд в первом матче серии.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.