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НБА: Бостон разгромил Кливленд в первом матче серии

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Бостон и Кливленд открыли финальную серию плей-офф НБА на Востоке.
НБА: Бостон разгромил Кливленд в первом матче серии
Getty Images

Бостон – Кливленд 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19)

Счет в серии 1:0

Бостон: Браун (23 + 8 подборов), Моррис (21 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 6 передач), Тейтум (16 + 6 подборов), Розир (8 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Смарт (9 + 6 передач), Бэйнс (4 + 8 подборов), Оджелей (3), Надер (2), Монро (2), Ябуселе (0).

Кливленд: Лав (17 + 8 подборов), Джеймс (15 + 7 подборов + 9 передач + 7 потерь), Корвер (5), Хилл (5), Смит (4) – старт; Худ (11), Кларксон (10), Томпсон (8 + 11 подборов), Грин (6), Кальдерон (2), Осман (0), Нэнс (0), Жижич (0).

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, плей-офф
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