Переключиться на мобильную версию

Тренер Вашингтона: Буду шокирован, если Близнюк не попадет в НБА

Комментариев: 0
Шантай Леганс заявил, что украинец удивил многих по ходу сезона.
Богдан Близнюк
Богдан Близнюк
fbu.ua

Тренер Восточного Вашингтона Шантай Леганс заявил, что украинский форвард Богдан Близнюк должен попасть в НБА уже в следующем сезоне

"Я хочу вспомнить момент, когда по ходу сезона у нас был баланс 3-8. Мы уступили в жестком матче. Я разговаривал с Богданом Близнюком возле автобуса и он сказал: "Тренер, вам не о чем беспокоиться. У нас собрана действительно хорошая команда".

Его лидерские качества просто невероятны. Из-за присутствия в команде Близнюка мы смогли добиться приличного результата в прошлом сезоне. Он установил 15 рекордов в колледже и зарекомендовал себя одним из самым талантливых атакующих игроков в студенческом баскетболе. Он виделся со многими представителями НБА. Близнюк показал себя лучшим оборонительным игроком, чем они предполагали.

У него выше скорость, атлетизм и, в целом, он более качественный игрок, чем многие ожидали увидеть. Он может бросать с дальней дистанции на уровне НБА. Он способен выдать линейку точности 50-40-90 (точность с игры, трехочковых и штрафных). В тренировочных лагерях он выдавал такую точность, например в недавно прошедшем Portsmouth Invitational. Он действительно имеет хороший бросок.

Я думаю, что у него есть шанс попасть в НБА. Он подходит для этого. Я буду шокирован, если Близнюк не попадет в НБА в следующем сезоне. Мы всегда знали насколько он хорош, но теперь это начинают понимать все остальные", –  сказал Леганс.

Напомним, ранее сообщалось, что Близнюк заявил о желании играть в сборной Украины.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: Шантай Леганс, Богдан Близнюк, НБА, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь