Шантай Леганс заявил, что украинец удивил многих по ходу сезона.

Тренер Восточного Вашингтона Шантай Леганс заявил, что украинский форвард Богдан Близнюк должен попасть в НБА уже в следующем сезоне

"Я хочу вспомнить момент, когда по ходу сезона у нас был баланс 3-8. Мы уступили в жестком матче. Я разговаривал с Богданом Близнюком возле автобуса и он сказал: "Тренер, вам не о чем беспокоиться. У нас собрана действительно хорошая команда".

Его лидерские качества просто невероятны. Из-за присутствия в команде Близнюка мы смогли добиться приличного результата в прошлом сезоне. Он установил 15 рекордов в колледже и зарекомендовал себя одним из самым талантливых атакующих игроков в студенческом баскетболе. Он виделся со многими представителями НБА. Близнюк показал себя лучшим оборонительным игроком, чем они предполагали.

У него выше скорость, атлетизм и, в целом, он более качественный игрок, чем многие ожидали увидеть. Он может бросать с дальней дистанции на уровне НБА. Он способен выдать линейку точности 50-40-90 (точность с игры, трехочковых и штрафных). В тренировочных лагерях он выдавал такую точность, например в недавно прошедшем Portsmouth Invitational. Он действительно имеет хороший бросок.

Я думаю, что у него есть шанс попасть в НБА. Он подходит для этого. Я буду шокирован, если Близнюк не попадет в НБА в следующем сезоне. Мы всегда знали насколько он хорош, но теперь это начинают понимать все остальные", – сказал Леганс.

Напомним, ранее сообщалось, что Близнюк заявил о желании играть в сборной Украины.

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