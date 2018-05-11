Тренер года в НБА отправлен в отставку

Торонто отправил в отставку Дуэйна Кейси.

Главный тренер Торонто Рэпторс Дуэйн Кейси отправлен в отставку. Причины увольнения на данный момент неизвестны.

Стоит отметить, что тренерская ассоциация НБА признала 61-летнего Дуэйна Кейси в этом году "Тренером года".

Напомним, Рэпторс заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА, но вылетели во втором раунде серии плей-офф от Кливленда (0:4).

Кейси руководил Торонто с 2011 года. За это время команда одержала 320 побед в 558 матчах. В сезоне-2015/16 Рэпторс дошли до финала Восточной конференции, где проиграли Кливленду.