Наставник Голден Стэйт уверен, что его команде поможет то, что она является чемпионом.

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр не считает своего соперника Хьюстон фаворитом предстоящего финала Западной конференции.

"Мне нравятся наши шансы на победу. У наших парней есть чемпионские перстни, а это означает хорошие шансы. На мой взгляд, сложнее всего завоевать свой первый чемпионский титул, как для игрока, так и для команды. Потому что ты не знаешь, способен ли ты на это.

Как только ты выиграл свой первый титул, у тебя появилась уверенность, и ты хочешь повторить, потому что это невероятное чувство. Мне нравятся наши шансы. Мы выйдем на площадку, зная, что мы действующие чемпионы, зная, что мы завоевали два титула за последние несколько лет. Так давайте выйдем и завоюем еще один", – цитирует Керра The Bay Area News Group.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.