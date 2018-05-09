Мощные данки Симмонса – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 9 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли трехочковое попадание защитника Филадельфии Джей Джей Редика, эффектный кроссовер форварда Бостона Джейсона Тэйтума, сокрушительные данки разыгрывающего Сиксерс Бена Симмонса, а также роскошный аллей-уа защитника Селтикс Маркуса Смарта на Тэйтума.

Напомним, в единственном матче минувшего игрового дня Бостон победил Филадельфию и вышел в финал Восточной конференции.

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