НБА: Бостон стал последним финалистом конференции
Бостон дома победил Филадельфию и оформил выход в финал Восточной конференции, где встретится с Кливлендом. На Западе сыграют Хьюстон и Голден Стэйт.
Бостон – Филадельфия 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30)
Счет в серии 4:1
Бостон: Тейтум (25), Браун (24), Розир (17 + 6 подборов), Хорфорд (15 + 8 подборов + 5 перехватов), Бэйнс (13 + 9 подборов) – старт; Смарт (14 + 6 подборов + 6 передач), Моррис (6), Оджелей (0).
Филадельфия: Шарич (27 + 10 подборов), Эмбиид (27 + 12 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (18 + 8 подборов + 6 передач), Редик (14), Макконнелл (9 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Ильясова (9), Ковингтон (5 + 7 подборов), Белинели (3), Андерсон (0).
Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.
Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.
Полная версия правил