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НБА: Хьюстон вышел в финал конференции, Голден Стэйт играет с Новым Орлеаном

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 8 мая.
НБА: Хьюстон вышел в финал конференции, Голден Стэйт играет с Новым Орлеаном
Getty Images

Хьюстон – Юта 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24)

Счет в серии 4:1

Хьюстон: Пол (41 + 7 подборов + 10 передач), Такер (19 + 6 подборов + 3 блок-шота), Харден (18), Капела (5 + 5 блок-шотов), Ариза (2 + 6 подборов) – старт; Мба а Муте (8), Грин (8), Нене (6), Гордон (5).

Юта: Митчелл (24 + 9 передач), О'Нил (17), Гобер (12 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Инглс (12 + 6 передач), Краудер (6 + 8 подборов) – старт; Беркс (22), Фэйворс (6 + 6 подборов), Жеребко (3), Нето (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан – еще идет

Счет в серии 3:1

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, плей-офф
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