ЛеБрон: Критики хоронили моих одноклубников заживо, но я не купился на это

ЛеБрон Джеймс заявил, что не имел права сомневаться в своих партнерах по Кливленду.

Лидер Кливленд Кавальерс ЛеБрон Джеймс заявил, что не слушал критику, которой поддались его партнеры по команде.

"Критики хоронили моих одноклубников заживо, но я не купился на это. Я лишь мог представить, что происходит в их головах. Сам при этом я думал о том, что покажу им, как сильно я им доверяю, как сильно верю в них. Но не было такого, чтобы мне приходилось что-то говорить в слух по этому поводу", – приводит слова Джеймса издание ESPN.com.

Отметим, что Кливленд совершил камбэк в серии с Индианой (4:3 – в серии), а во втором раунде обыграл Торонто и вышел в финале.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс подстриг ногти во время матча с Торонто.

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