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Детройт отправил в отставку главного тренера

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Пистонс официально объявил об отставке Стэна Ван Ганди.
Стэн Ван Ганди
Стэн Ван Ганди
Getty Images

Детройт объявил об отставке Стэна Ван Ганди, который занимал в клубе должности главного тренера и президента по баскетбольным операциям. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Ван Ганди пришел в клуб из Мичигана 14 мая 2014 года. За 4 сезона специалист провел с Пистонс 328 матчей. Команда одержала 152 победы и потерпела 176 поражений (46,3%).

Под его руководством Детройт лишь раз вышел в плей-офф (2015/16).

Ранее сообщалось о том, что Дэвид Физдэйл возглавил команду Нью-Йорк Никс.

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Теги: баскетбол, НБА, Детройт Пистонс, Стэн Ван Ганди
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