Пистонс официально объявил об отставке Стэна Ван Ганди.

Детройт объявил об отставке Стэна Ван Ганди, который занимал в клубе должности главного тренера и президента по баскетбольным операциям. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Ван Ганди пришел в клуб из Мичигана 14 мая 2014 года. За 4 сезона специалист провел с Пистонс 328 матчей. Команда одержала 152 победы и потерпела 176 поражений (46,3%).

Под его руководством Детройт лишь раз вышел в плей-офф (2015/16).

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