Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 7 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли роскошные передачи защитника Филадельфии Ти Джей Макконнела и форварда Кливленда ЛеБрона Джеймса, эффектный проход новичка Бостона Джейсона Тэйтума, сокрушительный данк лидера Торонто Демара Дерозана, а также бросок с отклонением в исполнении Джеймса.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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