Дэвид Физдэйл официально возглавил команду из Нью-Йорка.

Нью-Йорк Никс официально объявил о назначении Дэвида Физдэйла на пост главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нью-Йорк остался без тренера после завершения регулярного чемпионата. Руководство клуба приняло решение уволить Джеффа Хорнасека, который за два сезона так и не сумел вывести коллектив в плей-офф.

В ходе регулярного чемпионата-2017/18 Физдэйл лишился места главного тренера в Мемфис Гриззлиз. Всего с командой из Теннесси он проработал два неполных сезона.

В регулярных чемпионатах в роли главного тренера он провел 101 матч, победив в них 50 раз. До работы в Мемфисе Физдэйл долгое время входил в тренерский штаб Майами Хит.

Ранее сообщалось, что в НБА впервые главным тренером станет женщина.

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