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Карри вышел на третье место по количеству точных трехочковых в плей-офф

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Лидер Голден Стэйт установил достижение.
Стивен Карри
Стивен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри, реализовав 4 трехочковых в четвертом матче серии второго раунда с Нью-Орлеан Пеликанс, довел их общее количество в плей-офф НБА до 326 (4,2 в среднем за игру).

Таким образом, он обогнал Ману Джинобили и вышел на третье место в истории лиги по этому показателю. Теперь впереди Карри остаются только Леброн Джеймс (346 точных бросков из-за дуги) и Рэй Аллен (385).

Отметим, что встреча завершилась выездной победой Голден Стэйт со счетом 118:92. Уорриорз ведут в серии 3:1.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: Стивен Карри, Голден Стейт Уорриорз, трехочковый, плей-офф, НБА, баскетбол
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