Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 6 мая.

НБА: результаты матчей за 6 мая Getty Images

Новый Орлеан – Голден Стэйт 92:118 (22:37, 32:24, 19:33, 19:24)

Новый Орлеан: Дэвис (26 + 12 подборов + 6 потерь), Мур (20), Холидэй (19 + 7 подборов), Миротич (7 + 11 подборов), Рондо (6 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Кларк (11 + 3 перехвата), Хилл (3), Миллер (0), Диалло (0), Лиггинс (0).

Голден Стэйт: Дюрант (38 + 9 подборов + 5 передач), Карри (23), Томпсон (13 + 7 подборов), Грин (8 + 9 подборов + 9 передач + 4 перехвата), Игудала (6 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата) – старт; Кук (12), Луни (7), Ливингстон (4), Уэст (4), Макги (2), Пачулия (1), Янг (0), Белл (0).

03:00 Юта – Хьюстон

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.

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