Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за субботу, 5 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли моменты с участием лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса и его партнеров Джеффа Грина и Джордана Кларксона, игроков Филадельфии Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида, а также форварда Бостона Джейлена Брауна.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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