Бекки Хэммон может возглавить Милуоки Бакс.

Экс-баскетболистка сборной России Бекки Хэммон может стать первой женщиной, которая займет должность главного тренера команды НБА. Об этом сообщает ESPN.

В данный момент 41-летняя Бекки работает ассистентом главного тренера Сан-Антонио Сперс.

По информации источника, руководство Милуоки Бакс проведет с Хэммон собеседование на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что тренер из Европы впервые в истории возглавил клуб НБА.

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