Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за четверг, 3 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

Среди них оказались невероятно точный бросок мощного форварда Кливленда Кевина Лава в падении за спину, сокрушительные данки легкого форварда Бостона Джейсона Тэйтума и его партнера атакующего защитника Джейлена Брауна, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков Селтикс Маркуса Морриса и Джейлена Брауна.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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