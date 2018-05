Форвард Кливленда Леброн Джеймс подстриг ногти во время второго матча серии второго раунда плей-офф с Торонто (128:110), сообщает ESPN.com.

Кавальерс одержали вторую гостевую победу и повели в серии со счетом 2:0.

LeBron casually cutting his fingernails in the middle of a playoff game 😅 pic.twitter.com/y09Cmrqo68