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ЛеБрон Джеймс обрезал ногти во время матча

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Леброн Джеймс подстриг ногти во время игры с Торонто.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда Леброн Джеймс подстриг ногти во время второго матча серии второго раунда плей-офф с Торонто (128:110), сообщает ESPN.com.

Кавальерс одержали вторую гостевую победу и повели в серии со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс заработал почти 25 миллионов на успехах Ливерпуля

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Теги: Леброн Джеймс, НБА, Кливленд, Торонто
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