ЛеБрон Джеймс обрезал ногти во время матча
Леброн Джеймс подстриг ногти во время игры с Торонто.
Форвард Кливленда Леброн Джеймс подстриг ногти во время второго матча серии второго раунда плей-офф с Торонто (128:110), сообщает ESPN.com.
Кавальерс одержали вторую гостевую победу и повели в серии со счетом 2:0.
LeBron casually cutting his fingernails in the middle of a playoff game 😅 pic.twitter.com/y09Cmrqo68— ESPN (@espn) 3 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс заработал почти 25 миллионов на успехах Ливерпуля.
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