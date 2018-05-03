НБА: Кливленд и Бостон удвоили свое преимущество в сериях

Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 3 мая.

Торонто – Кливленд 110:128 (29:26, 34:35, 24:37, 23:30)

Счет в серии 0:2

Торонто: ДеРозан (24), Лаури (21 + 8 передач), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Ануноби (5), Ибака (2 + 6 подборов) – старт; ВанВлит (14), Пелтль (8), Майлз (8), Райт (5), Браун (3), Сиакам (2 + 6 подборов), Пауэлл (2), Ногейра (0).

Кливленд: Джеймс (43 + 8 подборов + 14 передач), Лав (31 + 11 подборов), Смит (15), Хилл (13), Корвер (5) – старт; Грин (14), Кларксон (5), Томпсон (2), Худ (0), Осман (0), Нэнс (0).

Бостон – Филадельфия 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28)

Счет в серии 2:0

Бостон: Тейтум (21), Розир (20 + 7 подборов + 9 передач), Смарт (19), Хорфорд (13 + 12 подборов), Бэйнс (5) – старт; Браун (13), Моррис (11 + 6 подборов), Монро (4), Ларкин (2), Оджелей (0).

Филадельфия: Редик (23), Ковингтон (22 + 9 подборов), Эмбиид (20 + 25 подборов), Шарич (14 + 9 подборов), Симмонс (1 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Белинелли (11), Макконнелл (8), Ильясова (4 + 6 подборов), Джонсон (0).

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.

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