Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 2 мая.

Джеймс Харден во втором матче с Ютой Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли сокрушительные данки лидера Хьюстона Джеймса Хардена, а также защитников Юты Данте Экзама и Донована Митчелла, роскошный аллей-уп Хардена на центрового Клинта Капелу и эффектный блок-шот центрового Джаз Руди Гобера.

Напомним, в единственным матче минувшего игрового дня Юта победила Хьюстон. Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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