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Тренер из Европы впервые в истории возглавил клуб НБА

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Игор Кокошков подписал трехлетний контракт с Финиксом.
Игор Кокошков
Игор Кокошков
Getty Images

Сербский специалист Игор Кокошков был назначен главным тренером Финикса, сообщает инсайдер ESPN.

Контракт Кокошкова с клубом будет рассчитан на три года.

Игор Кокошков стал превым главным тренером в истории НБА, который родился за пределами Северной Америки.

С 2008 по 2013 год специалист работал в Санс на должности помощника тренера. Последние три года являлся помощником Куина Снайдера в Юте.

В 2017 году Кокошков вместе со сборной Словении выиграл чемпионат Европы. 

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Теги: НБА, Игор Кокошков, Финикс, Юта, Словения
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