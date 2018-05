Сербский специалист Игор Кокошков был назначен главным тренером Финикса, сообщает инсайдер ESPN.

Контракт Кокошкова с клубом будет рассчитан на три года.

Игор Кокошков стал превым главным тренером в истории НБА, который родился за пределами Северной Америки.

С 2008 по 2013 год специалист работал в Санс на должности помощника тренера. Последние три года являлся помощником Куина Снайдера в Юте.

В 2017 году Кокошков вместе со сборной Словении выиграл чемпионат Европы.

Kokoskov is signing a three-year deal with the Suns, league sources tell ESPN. https://t.co/AvS6ILICtV