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Данк ЛеБрона – лучший момент дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за вторник, 1 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли роскошный аллей-уп в исполнении игроков Кливленд Кавальерс легкого форварда Джеффа Грина и форварда ЛеБрона Джеймса, а также сокрушительные данки атакующего защитника Голден Стэйт Уорриорз Андре Игуодалы, его партнера разыгрывающего Шона Ливингстона и легкого форварда Торонто Рэпторс О Джи Энуноби.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: НБА, баскетбол, лучшие моменты, видео
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