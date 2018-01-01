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ЛеБрон: Матч против Торонто - один из моих худших в этом сезоне

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ЛеБрон Джеймс прокомментировал матч второго раунда плей-офф против Торонто.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда не доволен своими действиями в матче с Торонто в рамках второго раунда плей-офф.

По словам игрока, у него не шел бросок и этот матч стал для него одним из худших в сезоне.

"Мы понимали, что сегодня они покажут свою лучшую игру. Они знали, что у нас немного времени на отдых и подготовку. Они в некотором смысле поджидали нас. Мы же хотели просто выйти с лучшим планом на игру, который смогли подготовить за короткое время.

У меня не шел бросок. По-моему, это одна из худших моих игр в этом сезоне", – сказал ЛеБрон на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что Кливленд смог одолеть Торонто в овертайме.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, Торонто Рэпторс, НБА, баскетбол
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