Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 1 мая.

Торонто – Кливленд 112:113 OT (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8)

Счет в серии 0:1

Торонто: ДеРозан (22 + 7 подборов + 3 блок-шота), Валанчюнас (21 + 21 подбора), Лаури (18 + 10 передач), Ибака (9), Ануноби (7) – старт; Сиакам (11), ВанВлит (11), Майлз (6), Райт (5), Пелтль (4 + 6 подборов).

Кливленд: Джеймс (26 + 11 подборов + 13 передач), Смит (20), Корвер (19), Лав (7 + 13 подборов), Хилл (4) – старт; Грин (16), Томпсон (14 + 12 подборов), Кларксон (5), Худ (2).

Голден Стэйт – Новый Орлеан – еще идет

Счет в серии 1:0

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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