Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 30 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли мощные данки разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса и форварда Бостона Джейсона Тэйтума, а также эффектный аллей-уп разыгрывающего Селтикс Терри Розира на форварда Маркуса Морриса.

Напомним, в единственном матче прошедшего игрового дня Бостон победил Филадельфию. Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.