Переключиться на мобильную версию

Защитная маска Эмбиида получила имя "Фантом Процесса"

Комментариев: 0
Центровой Филадельфии дал имя своей защитной маске.
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Джоэл Эмбиид рассказал журналистам, что его защитная маска получила имя "Фантом Процесса".

Напомним, центровой Филадельфии играет в маске в связи с переломом орбитальной кости.

В плей-офф лидер Сиксерс провел 3 матча, в которых набирал 18,7 очка и делал 10,3 подбора в среднем.

В последнем поединке Филадельфия уступила Бостону в рамках первой встречи второго раунда плей-офф НБА.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Джоэл Эмбиид, Филадельфия Сиксерс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь