Центровой Филадельфии дал имя своей защитной маске.

Джоэл Эмбиид рассказал журналистам, что его защитная маска получила имя "Фантом Процесса".

Напомним, центровой Филадельфии играет в маске в связи с переломом орбитальной кости.

В плей-офф лидер Сиксерс провел 3 матча, в которых набирал 18,7 очка и делал 10,3 подбора в среднем.

В последнем поединке Филадельфия уступила Бостону в рамках первой встречи второго раунда плей-офф НБА.

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