Переключиться на мобильную версию

Стало известно, когда Карри вернется на паркет

Комментариев: 0
Стефен Карри дебютирует в плей-офф.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри завершил восстановление после растяжения боковой связки левого колена и готов дебютировать в плей-офф сезона-2018.

Как сообщает ClutchPoints, Карри сыграет во втором матче против Нового Орлеана.

На данный момент Голден Стэйт лидирует в серии с Новым Орлеаном 1:0.

Смотри расписание и результаты плей-офф НБА сезона-2018/19.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: Стефен Карри, Голден Стейт Уорриорз, Новый Орлеан Пеликанс, НБА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь