Стало известно, когда Карри вернется на паркет
Стефен Карри дебютирует в плей-офф.
Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри завершил восстановление после растяжения боковой связки левого колена и готов дебютировать в плей-офф сезона-2018.
Как сообщает ClutchPoints, Карри сыграет во втором матче против Нового Орлеана.
На данный момент Голден Стэйт лидирует в серии с Новым Орлеаном 1:0.
Смотри расписание и результаты плей-офф НБА сезона-2018/19.
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