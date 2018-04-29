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ЛеБрон: В матче с Индианой сделал все для победы

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ЛеБрон Джеймс поделился эмоциями от матча против Индианы.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс рассказал о своих действиях в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА с Индианой. По словам ЛеБрона, он сделала все необходимое для победы.

"Я сделал то, что должен был для победы. Мне нравится быть эффективным. Знаю, что набираю по 42 очка в среднем в победных поединках. Но я был эффективен на протяжении всей серии за исключением шестой встречи. Я старался разрушать оборону соперника. Если на мне сдваивались или блокировали, я отдавал передачи свободным партнерам. Это было именно то, что доктор прописал, и мне это удавалось", – цитирует Джеймса ESPN.

Кливленд обыграл Индиану со счетом 105:101 в матче, где ЛеБрон набрал 45 очков, сделал 9 подборов, совершил 7 передач и 4 перехвата. Теперь на счету Джеймса 399 перехватов в 237 матчах и это новый рекорд НБА в плей-офф. По этому показателю ЛеБрон превзошел легендарного Скотти Пиппена, на счету которого было 395 перехватов.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон в 13-й раз подряд преодолел первый раунд плей-офф НБА.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, Индиана Пейсерс, НБА
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