Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за воскресенье, 29 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

Авторами лучших пяти эпизодов стали Деррик Фэйворс, ЛеБрон Джеймс, Клинт Капела, Тристан Томпсон и Донован Митчелл.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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