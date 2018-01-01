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ЛеБрон в 13-й раз подряд преодолел первый раунд плей-офф НБА

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ЛеБрон Джеймс ни разу в карьере не проигрывал в первом раунде плей-офф НБА.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Звезда Кливленда ЛеБрон Джеймс набрал 45 очков в седьмом матче первого раунда плей-офф с Индианой и помог добыть победу, а с ней и путевку во второй раунд.

Для ЛеБрона это 13-й раз подряд выход в полуфинал Восточной конференции – он ни разу в карьере не проигрывал в первом раунде плей-офф НБА, причем десять раз его команды всухую преодолевали первый раунд плей-офф.

В серии с Индианой ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирал по 34,4 очка, 10,1 подбора и 7,7 передачи при 55-процентной реализации бросков с игры.

В полуфинале Восточной конференции Кливленд сыграет с Торонто.

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Теги: НБА, Кливленд Кавальерс, ЛеБрон Джеймс
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