Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 29 апреля.

Кливленд – Индиана 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27)

Счет в серии 4:3

Кливленд: Джеймс (45 + 9 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Томпсон (15 + 10 подборов), Лав (14 + 6 подборов), Смит (11), Корвер (3) – старт; Хилл (11 + 6 подборов), Грин (5), Нэнс (1), Худ (0), Кларксон (0).

Индиана: Оладипо (30 + 12 подборов + 6 передач), Коллисон (23), Т. Янг (14 + 10 подборов), Тернер (8), Богданович (3) – старт; Сабонис (10), Стивенсон (8), Джозеф (3), Букер (2).

Хьюстон - Юта - еще идет

Счет в серии 0:0

Смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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