Переключиться на мобильную версию

Дрэймонд Грин стал лидером Уорриорз по количеству трипл-даблов в плей-офф

Комментариев: 0
Форвард Голден Стэйт оформил свой четвертый трипл-дабл в розыгрышах плей-офф.
Дрэймонд Грин (по центру)
Дрэймонд Грин (по центру)
Getty Images

Мощный форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин набрал 16 очков, совершил 15 подборов и отдал 11 передач в первом матче серии второго раунда с Нью-Орлеан Пеликанс.

Таким образом, баскетболист оформил четвертый трипл-дабл в плей-офф НБА в карьере. Он обогнал Тома Голу и вышел на первое место по количеству трипл-даблов в плей-офф в истории организации.

Встреча завершилась домашней победой Уорриорз со счетом 123:101. Грин в ней также сделал три перехвата и поставил два блок-шота. ГСВ ведут в серии 1:0.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Голден Стэйт Уорриорз, Дрэймонд Грин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь