Форвард Голден Стэйт оформил свой четвертый трипл-дабл в розыгрышах плей-офф.

Мощный форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин набрал 16 очков, совершил 15 подборов и отдал 11 передач в первом матче серии второго раунда с Нью-Орлеан Пеликанс.

Таким образом, баскетболист оформил четвертый трипл-дабл в плей-офф НБА в карьере. Он обогнал Тома Голу и вышел на первое место по количеству трипл-даблов в плей-офф в истории организации.

Встреча завершилась домашней победой Уорриорз со счетом 123:101. Грин в ней также сделал три перехвата и поставил два блок-шота. ГСВ ведут в серии 1:0.

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