Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за субботу, 28 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

Среди них оказались шикарный аллей-уп в исполнении игроков Нового Орлеана Рэджона Рондо и Энтони Дэвиса, виртуозный дриблинг и эффектный полет под кольцом разыгрывающего Бостона Терри Розира, а также фантастический баззер-битер со своей половины легкого форварда Пеликанс Дариуса Миллера и роскошный пас вразрез его партнера Рэджона Рондо.

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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