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Михайлюк получил приглашение на драфт-комбайн

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Украинец примет участие в драфт-комбайне в Чикаго.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
kansascity.com

Атакующий защитник Канзас Джейхоукс укринец Святослав Михайлюк получил приглашение на драфт-комбайн НБА 2018 года, который пройдет в Чикаго с 16 по 20 мая.

Кроме Михайлюка, в комбайне примут участие его партнеры по команде Девонте Грэм и Малик Ньюман.

Авторитетный эксперт ESPN Джонатан Гивони в самом последнем рейтинге топ-100 проспектов драфта считает, что Михайлюк будет выбран во втором раунде драфта под 55-м номером.

Ранее сообщалось, что украинец Михайлюк получил престижную награду в США.

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Теги: Святослав Михайлюк, НБА, Канзас Джейхоукс
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