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НБА: Бостон прошел Милуоки, Голден Стэйт и Новый Орлеан открывают второй раунд

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Вашему вниманию результаты матча плей-офф НБА за пятницу, 27 апреля.
НБА: Бостон прошел Милуоки, Голден Стэйт и Новый Орлеан открывают второй раунд
Getty Images

Бостон – Милуоки 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29)

Счет в серии 4:3

Бостон: Хорфорд (26 + 8 подборов), Розир (26 + 6 подборов + 9 передач), Тейтум (20 + 6 подборов), Оджелей (5), Браун (2) – старт; Моррис (10), Бэйнс (8 + 7 подборов), Ларкин (8), Смарт (5 + 6 передач), Надер (2), Ябуселе (0).

Милуоки: Миддлтон (32), Бледсоу (23), Адетокумбо (22 + 9 подборов), Макер (5 + 6 подборов), Брогдон (2) – старт; Паркер (9 + 6 подборов), Терри (3), Деллаведова (0), Зеллер (0), Снелл (0), Мухаммад (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан - еще идет

Счет в серии 0:0

Смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, плей-офф, результаты матчей
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