Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за пятницу, 27 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли эффектные проходы защитника Индианы Лэнса Стивенсона и новичка Юты Донована Митчелла, роскошный аллей-уп разыгрывающего Юты Рики Рубио на центрового Руди Гобера, а также сокрушительные данки форварда Оклахома-Сити Пола Джорджа, защитника Индианы Виктора Оладипо и лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса.

Смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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