Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за четверг, 26 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В этот день был сыгран только один матч, поэтому не удивительно, что в топ-5 моментов попали сразу два с участием лидера Милуоки Янниса Адетокумбо.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.

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