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НБА: Милуоки обыграл Бостон и сравнял счет в серии

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Вашему вниманию результаты матча плей-офф НБА за четверг, 26 апреля.
НБА: Милуоки обыграл Бостон и сравнял счет в серии
Getty Images

Милуоки – Бостон 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21)

Счет в серии 3:3

Милуоки: Адетокумбо (31 + 14 подборов), Брогдон (16), Миддлтон (16), Бледсоу (9), Макер (4 + 7 подборов) – старт; Паркер (9 + 11 подборов), Снелл (6), Деллаведова (3 + 6 передач), Зеллер (3).

Бостон: Тейтум (22), Розир (16 + 7 подборов), Браун (14), Хорфорд (10 + 10 подборов), Оджелей (0) – старт; Моррис (14), Смарт (6), Бэйнс (2), Ларкин (2), Монро (0), Надер (0), Ябуселе (0).

Смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, плей-офф, результаты матчей
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