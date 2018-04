ЛеБрон запрыгнул на стол комментаторов после победного броска с сиреной

ЛеБрон Джеймс эмоционально отпраздновал победный бросок в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА его Кливленда с Индианой.

Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22) в пользу хозяев паркета. Героем концовки игры стал ЛеБрон, забросивший победный трехочковый одновременно с сиреной.

После попадания лидер Кливленда начал бурно праздновать свой точный бросок и даже запрыгнул на стол для телекомментаторов.

LeBron James knocks down the Tissot Buzzer-Beater to propel the @cavs to victory in Game 5! #ThisIsYourTime#WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Dx7fq4Uh4K