ЛеБрон запрыгнул на стол комментаторов после победного броска с сиреной
ЛеБрон Джеймс эмоционально отпраздновал победный бросок в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА его Кливленда с Индианой.
Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22) в пользу хозяев паркета. Героем концовки игры стал ЛеБрон, забросивший победный трехочковый одновременно с сиреной.
После попадания лидер Кливленда начал бурно праздновать свой точный бросок и даже запрыгнул на стол для телекомментаторов.
LeBron James knocks down the Tissot Buzzer-Beater to propel the @cavs to victory in Game 5! #ThisIsYourTime#WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Dx7fq4Uh4K— NBA (@NBA) 26 апреля 2018 г.
Напомним, ЛеБрон побил рекорд Джордана по количеству баззер-битеров.
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