Майк Буденхольцер уже прошел собеседования с Финиксом и Нью-Йорком.

Главный тренер Атланты Майк Буденхольцер и руководство клуба договорились о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Атланта позволила Буденхольцеру проходить собеседования в других клубах. Так, специалист уже встретитлся с представителями Финикса и Нью-Йорка.

Буденхольцер пришел в Атланту в 2013 году и добился с клубом 60 побед в регулярном чемпионате и вышел в финал плей-офф Восточной конференции в сезоне 2014/15.

Ранее сообщалось, что Атланта подписала атакующего защитника Дэмиона Ли.

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