ЛеБрон Джеймс рассказал, как исполнял решающий бросок в матче с Индианой.

Форвард Кавальерс ЛеБрон Джеймс поделился ощущениями в момент исполнения решающего броска в пятом матче серии первого раунда с Индианой (98:95, 3-2).

"В детстве всегда представляешь себе вот эти моменты с истекающими секундами, 3, 2, 1. Так я себя и чувствовал. Мне казалось, что я снова стал ребенком, который играет в баскетбол дома на импровизированных кольцах, вместо мяча носки", – передает слова ЛеБрона ESPN.

Напомним, ЛеБрон побил рекорд Джордана по количеству баззер-битеров.

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