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ЛеБрон побил рекорд Джордана по количеству баззер-битеров

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Игрок Кливленда забросил 4-й баззер-битер в карьере.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана, забросив 4-й баззер-битер в карьере. Майкл Джордан смог осуществить только три таких броска.

Бросок ЛеБрона принес победу Кливленду в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с Индианой.

Кроме того, ЛеБрон обошел Джордана по броскам. которые вывели команду в последние 5 секунд поединка в плей-офф.

На счету ЛеБрона 6 таких бросков из 13, а у Джордана – 5 из 11.

Ранее сообщалось, что баззер-битер ЛеБрона оказался среди лучших моментах дня НБА.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, Майкл Джордан
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