Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за среда, 25 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли эффектные блок-шоты разыгрывающего Вашингтона Джона Уолла и защитника Юты Донована Митчелла, сокрушительные данки разыгрывающего Оклахомы Расселла Уэстбрука, защитника Хьюстона Джеймса Хардена и форварда Уизардс Келли Убре, а также победный баззер-битер лидера Кавальерс ЛеБрона Джеймса.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.

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