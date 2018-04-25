Рекордное количество игроков подали заявки на драфт НБА

Молодые игроки подали заявки на драфт НБА.

Молодые игроки подали свои заявки на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщает ресурс ESPN, в этом году было принято рекордное количество заявок – 236. Отмечается, что на прошлогодний отбор подали свои заявки 182 игрока.

Отметим, что игроки могут отозвать свои кандидатуры до 11 июня. Сам же драфт пройдет 22-го июня 2018 года.

Напомним, что украинец Иссуф Санон также подал свою заявку на драфт-2018.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Дончич заявился на драфт НБА.

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