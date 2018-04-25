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Рекордное количество игроков подали заявки на драфт НБА

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Молодые игроки подали заявки на драфт НБА.
Рекордное количество игроков подали заявки на драфт НБА
Рекордное количество игроков подали заявки на драфт НБА
Getty Images

Молодые игроки подали свои заявки на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщает ресурс ESPN, в этом году было принято рекордное количество заявок – 236. Отмечается, что на прошлогодний отбор подали свои заявки 182 игрока. 

Отметим, что игроки могут отозвать свои кандидатуры до 11 июня. Сам же драфт пройдет 22-го июня 2018 года. 

Напомним, что украинец Иссуф Санон также подал свою заявку на драфт-2018.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Дончич заявился на драфт НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, драфт
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