Филадельфия в домашнем поединке обыграла Майами в пятом матче первого раунда плей-офф со счетом 104:91 и выиграла серию 4-1.

Главный тренер Бретт Браун после матча обратился к своим игрокам в раздевалке с речью по поводу выхода во второй раунд плей-офф, в ответ на что игроки окружили Брауна и начали поливать его шоколадным молоком.

