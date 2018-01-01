Тренер Голден Стэйт: С Пеликанс лучше не играть

Стив Керр поделился мнением о сопернике его команды.

Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр рассказал о своем отношении к Нью-Орлеан Пеликанс, с которым его команда сыграет во втором раунде плей-офф НБА.

"За игрой Пеликанс приятно наблюдать. Но лучше не играть с ними, потому что они способны доставить много проблем. Элвин Джентри проделал потрясающую работу с этой командой", – цитирует Керра ESPN.

Нью-Орлеан стал единственной командой в плей-офф, кому удалось завершить первый раунд без поражений.

Напомним, Филадельфия и Голден Стэйт вышли во второй раунд плей-офф НБА.

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