Филадельфия впервые с 2012 года вышла в четвертьфинал.

Очередной игровой день в НБА подарил нам две команды, которые выиграли свои серии и пробились во второй раунд плей-офф НБА.

Филадельфия оформила победу в серии с Майами и впервые с 2012 года вышла во второй раунд плей-офф. При этом стоит отметить, что всего два года назад Филадельфия завершила сезон с 10 победами и 72 поражениями.

Также во второй раунд плей-офф НБА вышел Голден Стэйт, оформивший победу на Сан-Антонио в пяти встречах серии.

Действующий чемпион НБА, выигравший серию со счетом 4:1, в 1/4 финала плей-офф встретится с Новым Орлеаном.

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