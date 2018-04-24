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НБА: Бостон обыграл Милуоки, Филадельфия прошла Майами

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Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за вторник, 23 апреля.
НБА: Бостон обыграл Милуоки, Филадельфия прошла Майами
Getty Images

Бостон – Милуоки 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26)

Счет в серии 3:2

Филадельфия – Майами 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25)

Счет в серии 4:1

Голден Стэйт – Сан-Антонио – еще идет

Счет в серии 3:1

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, плей-офф, результаты матчей
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