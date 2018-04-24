НБА: Бостон обыграл Милуоки, Филадельфия прошла Майами
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за вторник, 23 апреля.
Бостон – Милуоки 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26)
Счет в серии 3:2
Филадельфия – Майами 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25)
Счет в серии 4:1
Голден Стэйт – Сан-Антонио – еще идет
Счет в серии 3:1
Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.
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