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Новый Орлеан может предложить Казинсу краткосрочный контракт

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Демаркус Казинс этим летом станет неограниченным свободным агентом.
Демаркус Казинс
Демаркус Казинс
ESPN

Руководители Пеликанс обсуждают идею предложить центровому команды Демаркусу Казинсу двух- или трехлетний контракт на сумму меньше максимальной, сообщает ESPN.

Казинс этим летом станет неограниченным свободным агентом. Он не играет с января этого года после того, как перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия. Восстановление займет от 6 до 10 месяцев.

Чуть больше одной трети лиги имеют финансовую возможность предложить Казинсу максимальный контракт. Однако, согласно источникам ESPN.com, большинство этих команд не готовы предложить такую сумму центровому Пеликанс.

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Теги: НБА, баскетбол, Демаркус Казинс
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