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Проход Митчелла и сокрушительный данк Гордона – среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за понедельник, 23 апреля.
Эрик Гордон
Эрик Гордон
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли моменты с участием атакующего защитника Юты Донована Митчелла, защитника Хьюстона Эрика Гордона, центрового Юты Руди Гобера, а также центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, топ-5, лучшие моменты
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